Bishara: "De får säga vad de vill"

Bishara ligger på topp tre-listan för spelbolagens prognoser om vem som vinner Melodifestivalen. Även om han är ny i tävlingen har han uppbackning av fjolårsvinnaren Benjamin Ingrosso, som är låtskrivare bakom hans bidrag "On my own".

Han har tidigare jämförts med en annan 16-åring som skrivit schlagerhistoria. Under sin deltävling i Leksand tackade han gud från scenen, precis som Carola gjorde 1983.

"Ålder bara en siffra"

Men några specifika fördelar med att komma in som 16-åring i tävlingen ser han inte.

– Ålder är bara en siffra ändå, jag ser inget speciellt bra med att vara ung, säger han och fortsätter.

– Folk kanske tänker att "han är inte tillräckligt bra, han måste få mer tid att utvecklas", säger Bishara.

TT: Vad tänker du då?

– De får tänka och säga vad de vill, jag känner mig ändå väldigt klar. Jag kommer bara fortsätta att förbättra mig.

Knappt pratat med varandra

Hans jämnåriga konkurrent Malou Prytz skrällde sig till en finalplats, och ser det i stället som någonting positivt att komma från ingenstans.

– Jag var ganska okänd innan det här, folk visste inte vem jag var. Jag tror inte att folk hade så höga förväntningar. Jag hade inte press från andra utan mer press på mig själv, säger hon.

De båda 16-åringarna har däremot knappt pratat med varandra under tävlingen.

– Men det är bra att man lyfter unga och att unga talanger också får synas. Vi är väl båda unga och lockar kanske samma publik, säger Malou Prytz.