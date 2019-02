Bishara: Ska fortsätta sprida kärlek

Ingen ville släppa taget om Bishara under firandet efter delfinalen i Lidköping. Familjen och vänner följde med honom när han möttes av ett stort pressuppbåd. När lördagens rösträkning var färdig stod det klart att Bishara gick direkt till final. Den yngste i startfältet i Melodifestivalen i Stockholm.

– Det här är tack vare allt stöd och kärlek jag fått både bakom och på scenen, säger han till TT.

Taktikprat med Ingrosso

Efter segern diskuterade han framträdandet med Benjamin Ingrosso - en av låtskrivarna bakom "On my own".

– Han har varit världens bästa stöd. Han har gett mig tips och råd på vad jag ska förbättra.

TT: Något som du vill dela med dig av?

– Det är mycket men jag ska bara fokusera på att gå ut och ha kul och kötta på.

I finalen är det fler artister och högre konkurrens. Strategin för Bishara är övning och att ge allt han har.

– - Jag ska träna hårt för att förbättra mitt performance till finalen. Sen är det bara att försöka fortsätta att sprida kärlek, säger han.

Lundvik euforisk

Även John Lundvik gick vidare direkt till final och när han anlände till Melodifestivalens efterfest bröt han ut i en spontandans tillsammans med sin kör.

– Jag är euforisk, jag är så himla lycklig och glad och det ska bli så skönt att bara få vara uppe sent och vara med alla och fira det här, säger han till TT.

Under sitt framträdande med â??Too late for love" har han haft en lysande skärm i taket och sina fyra körare, annars har det varit ett ganska avskalat nummer.

TT: Kommer du att göra några förändringar inför finalen?

– Det är för tidigt att tänka på det men det kommer säkert att ändras lite här och var, men nu är det bara fest i kväll, säger han.

John Lundvik debuterade i Melodifestivalen 2018 med låten â??My turn", som handlar om att det är hans tur att ställa sig i rampljuset och sjunga.

TT: Vad betyder det för dig att gå vidare igen?

– Jag hittar inga ord men jag är så otroligt tacksam och glad över att gå vidare, säger han.

Nu kommer han bland annat att tävla mot Liamoo och Hanna Ferm, Mohombi och Anna Bergendahl.

– Det är en enormt stor konkurrens och det är en öppen final, vad som helst kan hända. Men vi kommer att fortsätta sjunga från hjärtat, vi har en bra låt och tänker sprida glädje bara.