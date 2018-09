"Black panther"-skurken blir Clancy-hjälte

Thrillerserien "Jack Ryan" hade nyligen premiär. Nu ska ännu en hemlig agent med två förnamn från författaren Tom Clancys bästsäljande böcker filmatiseras.

Michael B Jordan, känd från "Creed" och "Black Panther", ska nämligen spela CIA-hårdingen John Clark i två filmer, skriver Variety.

Filmerna bygger på Tom Clancy-romanerna "Utan misskund" från 1993 och "Täcknamn: Rainbow" från 1998. Enligt Variety har filmbolaget Paramount länge velat göra film av böckerna och Ryan Reynolds ska tidigare ha varit knuten till projektet.

John Clark har tidigare spelats av Willem Dafoe i "Påtaglig fara" och Liev Schreiber i "The sum of all fears", men då som bifigur till hjälten Jack Ryan.