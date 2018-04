Bon Jovi i Hall of fame - "det var på tiden"

Under ceremonin återförenades frontmannen Jon Bon Jovi med gitarristen Richie Sambora på scen och tillsammans bjöd de jublande fans på 80-talshits som "Shot through the heart" och "Livin' on a prayer".

– Böldpesten dödade bara 50 miljoner människor. Det är småpotatis jämfört med mer än 130 miljoner sålda album. De får äntligen vad de har förtjänat, det var på tiden, sade radioprofilen Howard Stern när han introducerade bandet.

Vid en middag i bandets ära i fredags proklamerade New Jerseys guvernör Phil Murphy att den 14 april hädanefter ska vara känd som "Bon Jovi-dagen" i delstaten.

Nina Simone, som dog 2003, valdes in postumt och introducerades av Mary J Blige, som kallade Simone "soulens översteprästinna", som "gjorde allt hon sjöng till sitt eget".

Bland årets nykomlingar finns även The Cars och The Moody Blues.

Grupper och artister, som anses ha haft stort inflytande på musiken, väljs in varje år av musikexperter runt om i världen. Kravet för att kunna komma i fråga är att första skivan ska ha släppts för minst 25 år sedan.