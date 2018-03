Braff vill göra mera "Scrubs"

"Scrubs" kan göra comeback i tv-rutan. Åtminstone om skådespelaren Zach Braff får som han vill. I en intervju med filmsajten Imdb säger Braff, som spelade en av huvudrollerna, att han har föreslagit för serieskaparen Bill Lawrence att sjukhusserien ska komma tillbaka.

– Jag har 'pitchat' för honom att det ska bli en tv-film. Det vore otroligt kul att göra en två timmar "Scrubs"-film, det skulle jag vilja, säger Braff.

"Scrubs" sändes mellan 2001 och 2010 och handlar om läkaren John "JD" Dorian (Braff) och hans kollegor på det fiktiva sjukhuset Sacred Heart. Serien, som belönades med flera Golden Globe-priser, har i Sverige sänts i TV3 och TV6.

Braff regidebuterade 2004 med "Garden state" och har förutom "Scrubs" spelat i filmer som "Oz the great and powerful" och "Wish I was here" (som han även regisserade) och i tv-serier som "Cougar town".