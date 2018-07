Bröderna Coens nya serie blir långfilm i stället

Förra året började filmskaparna Joel och Ethan Coen att arbeta med en ny miniserie för strömningsjätten Netflix. Men de sex olika vilda västern-berättelserna i "The ballad of Buster Scruggs" har nu i stället klippts ner till en två timmar lång antologifilm, rapporterar Variety.

Filmen har sin världspremiär under filmfestivalen i Venedig i början av september och i rollerna syns bland andra Tim Blake Nelson, James Franco och Zoe Kazan. Netflix-premiären är planerad till slutet av året strax efter att filmen gått upp på amerikanska biografer, en strategi för att göra filmen aktuell inför nästa års Oscarsnomineringar.

Bröderna Coen har tidigare belönats med flera Oscarsstatyetter för filmerna "Fargo" från 1996 och "No country for old men" från 2007.