Brolle: "Det kom över 500 jänkare"

TT: Vad är det speciella med sommarturnéer?

– Jag har ju fokuserat på att spela i folkparker sedan 2012, och det är väldigt speciellt. För det första finns det inte så många längre, men vi har under de här åren lyckats driva upp ett 25-tal parker som kör gig varje sommar. Till parkerna kommer människor i alla åldrar, jag tror det är unikt för de svenska parkerna och något som behövs i dag. Dessutom ligger ofta folkparkerna på vackra ställen. På en udde vid en sjö, i en skogsglänta, på traktens berg eller intill byns å, säger Brolle.

TT: Vilket är ditt bästa turnéminne?

– Det var rätt tungt när vi spelade i Åmotfors folkpark för ett par år sedan. Den lokala motorklubben hade fixat cruising före spelningen. Jag hade lovat att åka i första Cadillacen, tillsammans med Nanne Grönvall och The Boppers som hängde med på turnén. Det kom över 500 jänkare! Riksvägen till Åmotfors stängdes av och det blev trafikkaos. Och spelningen var magisk.

TT: Finns det någon låt som du alltid spelar?

– Jag brukar alltid ha med "Blue suede shoes". Det var den första rocklåten jag hörde, när jag spelade farsans Elvisplattor hemma i Inbyn. Kanonlåt.

TT: Var finns den bästa publiken?

– Jag tycker att vart jag än kommer så verkar den bästa publiken finns just där och då. Ett gig är ju att man får ett omedelbart förhållande till publiken, ett förhållande som svänger, ändras och böljar fram och tillbaka men ändå är stadigt. Och det händer bara där och då. Det finns inte två gig som är likadana.

TT: Vad tar du alltid med dig när du åker ut på turné?

– Jag behöver inte så mycket: en gura, snus, en burk hårsprej och en övernattningsväska. As simple as that.

TT: Vad är det sista du gör innan du kliver på scenen?

– Fokusering, fokusering, fokusering. Det är inte bara att kliva in och gigga, den rent mentala förberedelsen inför ett gig tar sin tid. Allra helst ska man hinna sova en timme före ett gig och sedan ladda, även om en stor del av laddningen sker här uppe i Ursviken, utanför Skellefteå, där jag bor. Det är kontrasten mellan artistlivet och lugnet häruppe som ger energi på scenen.