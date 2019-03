"Captain Marvel" dominerar fortsatt på toppen

"Captain Marvel" fortsätter att skörda framgångar. Superhjältefilmen spelade in uppskattningsvis 69 miljoner dollar på nordamerikanska biografer under helgen, vilket är mer än den samlade summan bland de nio resterande biofilmerna i toppen.

Filmen, med Brie Larson i huvudrollen, spelade in 450 miljoner dollar runt om i världen under sin öppningshelg förra veckan och ska nu ha dragit in totalt en miljard dollar, 9,2 miljarder kronor, enligt Hollywood reporter.

"Captain Marvel" är den 21:a filmen i Marveluniversumet och den första med en kvinnlig superhjälte i huvudrollen.