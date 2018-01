Cave och O'Connor hyllade MacGowan

Nick Cave, Bono, Johnny Depp, Bobby Gillespie och Sinéad O'Connor. De var några av de artister som var på plats för att fira den irländske The Pogues-profilen Shane MacGowans 60-årsdag i Dublins konserthus på måndagskvällen, skriver Pitchfork.

Cave och MacGowan sjöng 90-talssingeln "Summer in Siam" som duett, Depp och Bono spelade klassikern "Rainy night in Soho" medan O'Connor gjorde ett sällsynt framträdande med "You're the one".

Shane MacGowan var sångare i det brittisk-irländska folkpunkbandet The Pogues innan han fick sparken 1991 på grund av sina alkohol- och drogproblem. Under 2000-talet har bandet dock återförenats ett flertal gånger med MacGowan vid mikrofonen. Han har även släppt en rad skivor med egna bandet The Popes.