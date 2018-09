Cher sågar Abba-Benny

Nästa vecka släpper Cher ett album med tolkningar av Abbas låtar. Detta efter att hon spelat en roll i Abba-filmen "Mamma Mia! Here we go again".

Men någon Abbaälskare är hon inte. Närmare bestämt gillar hon inte Agnetha Fältskog och Anni-Frid Lyngstads roll i den svenska popgruppen, förklarar hon för The New York Times.

– Benny tog tjejerna och använde dem som instrument. Sonny (från Sonny & Cher) brukade göra så med mig. Han karvade ut en plats åt dem i låtarna och de passade in på den lilla platsen. Men han gav dem inte utrymme att sjunga som de kanske hade velat, säger hon.

Chers tolkningar på kommande skivan är "mycket friare".

– Och det var så roligt att göra det. Jag är en nyhetsknarkare och det är tuffa tider just nu. Men när jag spelade in sveptes jag med i glädjen. Låtarna är fåniga och galna, och till albumet valde jag de mest ledsna och roliga, säger hon till The New York Times.