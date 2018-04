Då kommer Arctic Monkeys nya

Arctic Monkeys släpper sitt sjätte album i vår. Den 11 maj kommer "Tranquility Base Hotel & Casino" som består av elva låtar.

Det brittiska indierockbandet Arctic Monkeys släppte sin senaste skiva "AM" 2013. Förra året utsågs de till världens åttonde mest populära rockband, enligt en undersökning från Spotify. I deras låtkatalog finns hits som "I bet you look good on the dancefloor" och "Do I wanna know?". I sommar kommer de till Sverige för en spelning på Way Out West i Göteborg.