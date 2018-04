De får Birgit Nilssons stipendier

Årets Birgit Nilsson-stipendier går till sopranen Elisabeth Meyer och tenoren Tobias Westman. De får ta emot priserna under en stipendiekonsert i Malmö Operas foajé lördagen den 12 maj.

Den 17 maj skulle operasångerskan Birgit Nilsson ha fyllt 100 år. Hon räknas som en av världens mest berömda sångare och sjöng under sin långa karriär huvudroller på Wiener Staatsoper i Wien, under festspelen i Bayreuth, på La Scala i Milano och Metropolitan i New York.

Stipendiefonden instiftades 1969 till minne av sångerskans sånglärare Ragnar Blennow från Åstorp. Det första priset delades ut 1973. Eftersom det är jubileumsår i år har prissumman höjts till 100 000 kronor per stipendium.

Elisabeth Meyer är en svensk-schweizisk sopran som nu senast var aktuell i "Dracula" på Kungliga Operan. Hon har också synts i roller som Adèle i "Läderlappen" och Olympia, Antonia och Giulietta i "Hoffmanns äventyr" på Folkoperan i Stockholm. Tobias Westman utexaminerades från Operahögskolan 2015 och har bland annat gjort rollen som Peter i "Peters bröllop" samt Don Ottavio i Kungliga Operans "Min bror är Don Juan".