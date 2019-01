de Havilland förlorar i rätten mot tv-serie

102-åriga Olivia de Havilland har under det senaste året fört en kamp om rätten till sin egen historia. Den Oscarsnominerade skådespelaren valde att stämma produktionsbolaget 21st Century Fox för den verklighetsbaserade tv-serien "Fued" från 2017, som hon anser porträtterar henne felaktigt som "skvallrig och hycklande" och därmed skadar hennes rykte.

Nu slår den amerikanska högsta domstolen fast att serieskaparna har rätt att gestalta de Havilland utan hennes godkännande och att rollfiguren för det mesta framställs i god dager, rapporterar SVT Nyheter.

Serien handlar om den kända fejden mellan skådespelarna Bette Davis och Joan Crawford under och efter produktionen av filmen "What ever happened to baby Jane?" från 1962 och de Havilland spelas av Catherine Zeta-Jones.

Olivia de Havilland har spelat i runt 50 filmer, vunnit två Oscars och nominerats till samma pris ett flertal gånger, bland annat för sin roll i filmklassikern "Borta med vinden" från 1939.