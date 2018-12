De spelar på Nobelbergets begravningsfest

Snart ska konsertlokalen Nobelberget i Stockholm rivas. Men innan dess blir det stor avslutningsfest den 12 januari - och nu är några av artisterna klara.

Under kvällen spelar bland andra rockbanden Les Big Byrd och Maidavale, klubbmusikgruppen Off the Meds, rapparen Henok Achido samt punkstjärnskottet Shitkid.

Sedan starten för fyra år sedan har de tidigare industrilokalerna huserat 22 festivaler, 167 konserter och 204 klubbar med sammanlagt 500 000 besök, enligt ett pressmeddelande.

Under en period 2015 tjänade Nobelberget även som tillfälligt flyktingboende.