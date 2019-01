De tävlar om nordiskt dokumentärpris

Relationsdrama, Dag Hammarskjöld, rävjakt och isländska kommunister. Bredden är stor bland de filmer som är nominerade till det nordiska dokumentärfilmspriset på Göteborgs filmfestival senare i år.

Priset på 250 000 kronor är ett av de största nordiska priserna för dokumentärfilm.

"Vi är väldigt stolta över att kunna presentera en så spännande kombination av personliga röster, poetiska bilder och politiskt sprängstoff", säger festivalens konstnärlige ledare Jonas Holmberg i ett pressmeddelande.

Årets nominerade filmer är Lina Mannheimers "Parning" (Sverige), Mads Brüggers "Cold case Hammarskjöld" (Danmark/Norge/Sverige), Carl Olssons "Patrimonium" (Danmark), Eloy Domínguez Seréns "Hamada" (Sverige/Norge/Danmark), Dalia Kurys "Privacy of wounds" (Norge), Anna Eborns "Transnistra) (Sverige/Danmark/Belgien), Reetta Hihtanens "Gods of Molenbeek" (Finland) och Grímur Hákonarsons "Little Moscow" (Island).

Vinnaren presenteras den 2 februari.