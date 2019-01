Dencik gör storfilm med Depp och Pattinson

Svenske skådespelaren David Denciks nästa roll blir i kommande storfilmen "Waiting for the barbarians", skriver filmsajten Imdb.

Filmen bygger på Nobelprisvinnaren JM Coetzees roman med samma namn från 1980, som utspelar sig i en bortglömd afrikansk ökenstad. Staden utgör sista utposten i Imperiet, och på andra sidan gränsen lever ett nomadfolk, barbarerna, som anses utgöra ett hot mot Imperiets existens.

I filmen, som regisseras av Ciro Guerra, spelar Dencik mot bland andra Johnny Depp, Robert Pattinson, Sam Reid och Mark Rylance. "I väntan på barbarerna" får premiär någon gång nästa år.

Det är inte första gången Dencik spelar i stora internationella produktioner, tidigare har han bland annat synts i "The girl with the dragon tattoo", "Tinker, tailor, soldier, spy" , "The homesman" och dramaserien "Top of the lake".