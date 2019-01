Dion drar tillbaka R Kelly-duett

Celine Dion och Chance The Rapper gör som Lady Gaga och tar avstånd från sina samarbeten med artistkollegan R Kelly. Orsaken är den nya dokumentären "Surviving R Kelly", där en rad kvinnor träder fram och vittnar om att de utsatts för övergrepp av r'n'b-stjärnan.

Det var tidigare i veckan som Lady Gaga , för att stötta kvinnorna i dokumentären, bad om ursäkt för duetten "Do what u want" från 2013 och såg till att den försvann från de stora strömningstjänsterna.

Nu gör Celine Dion samma sak med Grammybelönade R Kelly-duetten "I am your angel" från 1997, skriver TMZ.

Även Chance The Rapper, som medverkar i dokumentären, tar avstånd från låten "Somewhere in paradise" som han gjorde med R Kelly 2015, och låten har nu försvunnit från bland annat Spotify, Apple Music och Tidal.

Även franska bandet Phoenix beklagar att de samarbetade med R Kelly 2013, men låten "Trying to be cool" har inte plockats bort från musiktjänsterna.

R Kelly förnekar alla anklagelser och han är inte dömd för något brott.