Dokumentär ska skildra ung Bowie

En ny dokumentär om David Bowie är på väg. Filmen produceras av BBC och ska heta "David Bowie: The first five years", skriver sajten David Bowie News.

Dokumentären, som ska sändas någon gång nästa år, kommer att fokusera på de tidiga åren i Bowies karriär och den kommer efter de tidigare BBC-dokumentärerna "David Bowie: Five years" från 2013 och "David Bowie: The last five years" från 2017.

David Bowie avled den 10 januari 2016.