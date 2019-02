Dolly Parton chockade publiken på gala

Dolly Parton blev den första countryartisten att ta emot pris för årets musikpersonlighet från den amerikanska organisationen Musicares på fredagen. Den 73-åriga sångerskan rev ned både skratt och applåder under sitt frispråkiga tal.

– Ni vet, lantisar behöver också Musicares. Vi kanske inte har sex, droger och rock'n'roll, men två av tre är inte illa, sade hon.

I metoo-rörelsens era berättade Parton också om sina erfarenheter från tiden då hon slog igenom, när musikbranschen var "männens värld" som krävde skinn på näsan:

– Jag har arbetat med många underbara män och aldrig träffat någon jag inte tyckt om, och jag har aldrig träffat någon man jag inte kunnat sparka i röven om han inte behandlade mig med respekt, sade hon.

Under galan framfördes Partons låtar av bland andra Wille Nelson, Katy Perry, Mavis Staples och Garth Brooks, och hennes kommentar till detta fick publiken att dra efter andan.

– Att titta på dem är ungefär som att titta på porr. Man är inte inblandad själv, men man går ändå i gång på det.

Parton har sålt över 100 miljoner album och är bland annat känd för hitsen "9 to 5", "Jolene" och "I will always love you".