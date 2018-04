Draken Spyro är snart tillbaka

Har du saknat den snälla draken Spyro? Då är det läge att fira. Han gör nämligen comeback. Den 21 september släpps han lös igen. Då kommer nya versioner av de tre första spelen med den lila draken - "Spyro: the dragon", "Spyro 2: Ripto's rage" och "Spyro: year of the dragon".(TT)