Mariah Carey kommer att återvända till Times Square i New York och sjunga in 2018 efter förra årets nyårsmiss, skriver flera amerikanska medier.

"Vi kan alla vara överens om att förra året inte blev exakt som planerat och vi är glada att vi kan gå vidare tillsammans för att ge USA en otrolig kväll med musik och fest", säger Carey i ett gemensamt uttalande med Dick Clark Productions som arrangerar showen.

Under förra årets inringning av det nya året inträffade teknikstrul som satte Carey i sticket under låten "Emotions". Stjärnan fick kämpa för att hitta tonen och för att synka text och musik.

Problemen fortsatte när hon gav upp under av en annan av sina mest kända låtar, "We belong together". Sången fortsatte, en bekräftelse på att hon körde playback.

Efteråt twittrade hon ut: "Skit händer", och önskade alla gott nytt år.