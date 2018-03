Elton John hyllas med dubbla coverskivor

Med två skivor fyllda av covers signerade stjärnor som Gaga, Sheeran, Coldplay och Florence and The Machine uppmärksammas Elton Johns och hans låtskrivarkompanjon Bernie Taupins musikgärning. "Revamp" och "Restoration" släpps båda den 6 april, skriver E! Online.

"Det är alltid en enorm komplimang när artister älskar dina låtar tillräckligt mycket för att ta sig tid att tolka dem", säger Elton John i ett uttalande på sin hemsida.

På "Revamp" medverkar Ed Sheeran, Coldplay, Pink, Florence and The Machine, Mary J Blige, Miley Cyrus, Queens of the Stone Age, Lady Gaga, Alessia Cara, The Killers, Mumford & Sons, Sam Smith, Q-Tip och Demi Lovato. Och på den mer countrybetonade "Restoration" hörs Little Big Town, Maren Morris, Don Henley och Vince Gill, Brothers Osborne, Miranda Lambert, Chris Stapleton, Lee Ann Womack, Kacey Musgraves, Rhonda Vincent och Dolly Parton, Miley Cyrus, Dierks Bentley, Rosanne Cash och Emmylou Harris samt Willie Nelson.

I höst drar den 70-årige världsstjärnan ut på turnén som ska bli hans sista. "Farewell Yellow Brick Road" inleds i september och efter 300 konserter spridda över fem kontinenter, sätter han punkt för live-delen av sin karriär för att fokusera på familjelivet. Men han lämnar inte musiken helt.

– Jag försvinner inte. Jag kommer fortfarande skriva musik, göra skivor och vara involverad i musikprojekt. Det är omöjligt för mig att inte vara det, har han sagt i en intervju med ABC News.

"Farewell Yellow Brick Road" kommer till Sverige och Scandinavium den 19 maj 2019.