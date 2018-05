Elton John sjöng för prinsparet

Under bröllopslunchen som hölls efter vigseln i bröllopskapellet på Windsor castle ska Elton John ha sjungit två av sina mest kända låtar. Enligt en av gästerna framförde han "Circle of life" och "Tiny dancer", skriver The Telegraph.

Det har spekulerats en hel del kring vilka artister som kommer att uppträda vid prins Harrys och Meghan Markles bröllop. Den som oftast nämnts är förstås Sir Elton John, som var nära vän med prinsessan Diana och fortfarande har kontakt med hennes två söner. Han var gäst vid storebror Williams och Kate Middletons bröllop 2011, men uppträdde inte då.

I ett uttalande uppger kungafamiljen att Sir Elton tillfrågades av prins Harry personligen.

"Sir Elton uppträdde för det nygifta paret för att hedra den nära relationen med prins Harry och hans familj", skriver en talesperson för hovet i ett pressmeddelande.

Elton John spelade in sin låt "Candle in the wind" på nytt vid prinsessan Dianas död 1997 och framförde den vid hennes begravning. Den har sålts i 33 miljoner exemplar och är världens näst mest sålda singel efter Bing Crosbys "White christmas".