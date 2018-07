Elvis Costello släpper nytt album

Den brittiske artisten Elvis Costello, 63, ställde tidigare i juli in sin Europaturné, där han bland annat skulle ha hållit en konsert i Dalhalla. Beslutet kom efter ett cancerbesked, som musikern fick genomgå en operation för. Costello hade trots det velat genomföra turnén, men insåg att det inte skulle gå.

– Jag har varit mer än villig i anden, men nu tvingas jag acceptera att det kommer att ta längre tid än önskat att återfå min fullständiga styrka, sa han i ett uttalande då.

Men nu är han aktuell igen. Enligt Pitchfork släpper britten tillsammans med The Imposters ett nytt album, "Look now". Två singlar från albumet är redan ute, "Unwanted number" och "Under lime". Albumet innehåller även "Burnt sugar is so bitter", skriven tillsammans med Carole King. Albumet har producerats av Sebastian Krys och Costello själv.