Eminem är Roskildes dragplåster

Det är hög tid att leta fram tältet, plocka fram gummistövlarna och solskyddsfaktorn - i alla fall för alla som har biljetter till årets Roskildefestival. För dem som hade tänkt dra en spontanare ner till Danmark på vinst och förlust ser det mörkt ut - i nuläget är alla biljetter slutsålda.

Campingområdet har redan öppnat och under söndagen spelar mindre akter som danska metalbandet Slægt och skånska Sista Bossen.

Det är först under onsdagen som det blir aktivitet på de större scenerna. Då gör bland annat ett av festivalens dragplåster, den amerikanske rapparen Eminem, sin första konsert på dansk mark. Under kvällen kliver även franska The Blaze och fransk-brittiska Charlotte Gainsbourg upp på scen.

Torsdagen bjuder bland annat på Bruno Mars och First Aid Kit, medan Nick Cave & the Bad Seeds och Fever Ray utgör några av akterna under fredagen. Festivalen avslutas under lördagen med bland andra Gorillaz.

Den amerikanska rapparen Cardi B var tidigare en av festivalens huvudakter, men tvingades ställa in eftersom att hon är gravid.

Roskildefestivalen pågår mellan den 30 juni och den 7 augusti, och är norra Europas största musikfestival.