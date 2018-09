Eskobar gör kronologiska konserter

Bandet Eskobar kliver upp på scen igen för ett par spelningar. Den 23 november kommer de till Vasateatern i Stockholm och dagen efter spelar de på Stora Teatern i Göteborg.

På konserterna ska bandet spela sina egna favoritlåtar från karriären - kronologiskt och med fokus på sina första två album, skriver arrangören i ett pressmeddelande.

Eskobar debuterade 1999 med singeln "On a train". De har släppt sex fullängdare och i våras kom ep:n "The break up ep".