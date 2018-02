Fever Ray till Roskilde

Roskildefestivalen fortsätter att fylla på akterna inför sommaren. Fever Ray är den senaste att bli klar för den danska festivalen.

Förra året släppte Fever Ray albumet "Plunge" som hyllades av kritiker världen över samt hamnade på bland annat musiksajtens Pitchforks lista över 2017:s bästa album. För "Plunge" har hon prisats både på P3 Guld och på Gaffagalan. Artisten uppträder på Roskildefestivalen den 6 juli.

Även Nine Inch Nails och My Bloody Valentine är nytillkomna namn. Andra som är klara för festivalen är Bruno Mars, Eminem, Gorillaz, First Aid Kit och Chelsea Manning.

Festivalen äger rum mellan den 30 juni och 7 juli.