Filmrecension: Black Panther

"The revolution will not be televised" är en minst sagt mediekritisk diktrad skriven 1970 av den amerikanske jazzpoeten och sångaren Gil Scott Heron. Den blev en kampsång för Svarta pantrarna, en militant socialistisk rörelse som stöttade svart nationalism.

Frasen visslar igenom den nya trailern för Marvels storsatsning "Black Panther", vilket är lika ironiskt som otroligt. För det går nog inte att underskatta kraften i att Disneyägda Marvel 2018 bjuder på en film om en svart superhjälte med ett nedtonat men dock revolutionärt budskap, som dessutom är enormt underhållande.

En av anledningarna till succén stavas Ryan Coogler, regissören bakom socialt medvetna, gripande filmer som "Last stop Fruitvale station" (2013) och "Creed" (2015). Han kommer själv från en bakgrund där han fick se sina mindre lyckligt lottade bröder bli ihjälskjutna och använder nu sin filmiska kraft till att - jo, faktiskt - förändra världen.

Ensemblen består nästan helt av svarta stjärnor (Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Michael B Jordan, Forest Whitaker med flera) och minst hälften av dem är ascoola kvinnor (lika grymma som amazonerna var i "Wonder woman", en annan superhjältefilm som har drivit på utvecklingen av hur kvinnor kan porträtteras på film).

Det börjar med en elegant Marvel-skapelseberättelse. Den afrikanska nationen Wakanda byggs på ett berg gjort av det utomjordiska ämnet vibranium, vilket gör landet till en högteknologisk fristad, dolt från resten av världen.

Men är det rimligt att hålla allt välstånd för sig själv när, framförallt svarta, människor lider världen över? Frågan kommer upp många gånger och snart blir det tydligt att den självvalda isoleringen har ett högt pris. Det blir inte lätt för den nyblivna kungen Black Panther (som dök upp första gången i den lättglömda "Captain America: Civil war" (2016), eller T'Challa (Chadwick Boseman) som han egentligen heter, att ta över styret.

"Black Panther" är en mäktig, och bara precis lite för långdragen, blandning av tung mytbildning à la "Lejonkungen", James Bond-aktiga blinkningar i casinomiljö (T'Challa har till och med en egen Q i sitt teknikgeni till lillasyster) och biljakter som får chaffisarna i "Fast and the furious" att se ut som övningskörare. Länge leve revolutionen!