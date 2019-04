Filmrecension: Gullig superhjältenostalgi

Via den lilla skräckpärlan "Lights out" har Jönköpingsonen David F Sandberg tagit sig till Hollywood, där han gjort om sin egen kortfilm i en amerikansk version, "Lights out" (2016), samt läbbiga "Annabelle: creation" (2017).

Fortfarande med god känsla för slående bilder och läskig stämning tar han nu ett steg i en ny riktning och ger sig på superhjältegenren och DC comics-figuren Shazam.

Historien handlar om den unge Billy Batson (Asher Angel) som får ärva den mycket magiska magikern Shazams krafter, namn och uppdrag: att hålla världen fri från de sju dödssynderna. Till vardags är Billy en fosterhemsplacerad snart 15 åring som letar efter sin biologiska mamma och är arg på världen. När han begåvas med sina superhjältekrafter får han samtidigt ett nytt yttre - han blir en fullvuxen man (Zachary Levi) med stadig frisyr, magrutor, helkroppstajts och mantel.

Givetvis tar han chansen att köpa ut öl (kallat "bärs" i en fin blinkning till svenska tittare), gå på stripklubb samt testa sina nya förmågor tillsammans med den superhjältefrälsta fosterhemsbrorsan Freddy (Jack Dylan Grazer).

Snart dyker det också upp en nemesis vilket tvingar Billy att fundera över vad han egentligen vill med sina krafter och sitt liv.

Ett barn i en vuxens kropp är ett koncept som talar till alla som växte upp på en filmdiet full av kroppsbytarmagi, med Tom Hanks-klassikern "Big" som självklart mästerverk (och som så klart saliverar på beställning när Shazam trippar över ett stort golvpiano i en leksaksbutik).

Liksom hos den ironiskt sylvassa Marvel-kollegan Deadpool vilar ett självmedvetet metafilter över historien. Men "Shazam!" är snällare och nostalgimysig, vilket DC Comics-produktioner sannerligen inte är bortskämda med.

Filmen är lite för långdragen och lyckas inte riktigt med konststycket att roa både en vuxen- och en barnpublik hela vägen. Med sin avväpnande charm kommer dock "Shazam!" långt. Ett spielbergskt arv med ensamma barn och trasiga familjer är central i storyn och David F Sandberg lyckas blåsa en precis lagom dos sentimentalt stoff över de mer hjärtevärmande delarna.