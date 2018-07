Filmrecension: Whitney

Ett vittnesmål i den här filmen är något av det sorgligaste jag hört. Det berättas om hur ensam och isolerad Whitney Houston kände sig mot slutet av sin karriär. Hon var då en av planetens mest kända personer, skjuten till stratosfären med hjälp av sin unika röst, karismatiska utstrålning och inte minst den gigantiska hiten "I will always love you".

Men ingen kunde förstå hur det var att vara Whitney. Förutom kungen av pop, Michael Jackson. Så de två superstjärnorna brukade träffas ibland. "Fast de sa ingenting till varandra, de bara satt där."

Tanken på hur de här två enormt beundrade, för tidigt bortgångna, personerna sitter alldeles tysta tillsammans i ett rum får ju hjärtat att brista.

Regissören Kevin Macdonald ("The last king of Scotland", "State of play") har en talang för att hitta de där uttalandena som känns i magen. Det är på gott och ont. När det funkar rycks man med och känner empati och beundran. Men ibland slår det över och då känner man sig nästan lite snaskig som sitter där och frossar i ett ohyggligt tragiskt öde. Fast kanske är det jag som är överkänslig. Sanningen är ju att Whitney Houstons liv var fyllt av obehagligheter.

Och Kevin Macdonald har ett ambitiöst och oftast respektfullt tonläge. Genom olika montage tycks han vilja koppla ihop Whitneys liv med USA:s nutidshistoria, och han ställer det rosenkindade, optimistiska 1980-talet mot det såriga 1960-talets rasmotsättningar för att hamra in sin poäng: Whitney Houston är en produkt av sin miljö och det är en stor sak att hon som svart kvinna bröt så mycket ny mark - något hon både hyllades och kritiserades för.

Men de verkligt tuffa striderna utkämpade hon i sitt inre. Enligt den här filmen var hon svårt sargad av barndomen, som präglades av mobbning och en ständig längtan efter mamman, sångerskan Cissy Houston som ofta var bortrest på jobb. Det mest chockerande i dokumentären handlar om avslöjandet att Whitney och hennes bror blev sexuellt utnyttjade av en äldre kvinnlig släkting. Det är en del i pusslet kring varför Whitney Houston sorgligt nog hade så många demoner att slåss mot.