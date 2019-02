First Aid Kit förlorade mot Beyoncé och Jay-Z

Musikgalan Brit Awards inleddes av skådespelaren Hugh Jackman, som bjöd på ett smakprov från sin musikalturné, där han ska framföra låtar från "Les Misérables" och "The greatest showman". Men Hollywoodhunken var inte värd för galan, det var i stället komikern Jack Whitehall, känd från tv-serierna "Fresh meat" och "Bad education".

Tog upp anklagelser

Whitehall lyckades få in skämt om både brexit och att tjejgruppen Little Mix är så sexiga att alla pappor som tittade på galan var tvungna att sträcka sig efter en kudde. Men den något sexistiska stämningen bröts tvärt när gruppen The 1975 fick pris för bästa brittiska grupp och passade på att citera The Guardians journalist Laura Snapes, som tidigare i veckan skrev en krönika om anklagelserna mot amerikanske musikern Ryan Adams. Han anklagas för att ha trakasserat sju olika kvinnor, inklusive exfrun Mandy Moore.

– Jag tycker att ett par meningar som en vän till oss, Laura Snapes, skrivit är riktigt tänkvärda. Hon säger att manliga musiker kallas svåra och nyanserade, medan kvinnor som avslöjar deras beteende betraktas som hysteriska, sade bandets sångare Matty Healy.

Skickade videohälsning

Svenska systerduon First Aid Kit hade svår konkurrens i kategorin bästa internationella grupp. Som förväntat blev det Beyoncé och maken Jay-Z som tog hem priset. Övriga nominerade var Brockhampton, Nile Rodgers & Chic och Twenty One Pilots.

Beyoncé och Jay-Z skickade en videohälsning, där paret syntes framför ett porträtt av prins Harrys amerikanska hustru Meghan Markle.

– Allt är kärlek, tack, sade Beyoncé i videon.

Det framstod som att juryn för Brit Awards hade försökt att inkludera fler musikgenrer än endast rock och pop. Rapparen Giggs, r'n'b-sångerskorna Jorja Smith och Ella Mai, samt elektroniska akten Aphex Twin var alla nominerade i år.