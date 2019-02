Författare till klassiskt Disney-lexikon död

Grundaren av Walt Disney Archives, Dave Smith gick bort under fredagen, 78 år gammal, rapporterar Variety.

Smith arbetade som chefsarkivarie på Disney mellan 1970 och 2010 och ansvarade för att katalogisera, restaurera och bevara delar av Disneys produktion. Han var också författare till företagets officiella encyklopedi "Disney A to Z", samt böcker med titlar som "Disney: The first 100 years" och "Disney trivia from the vault".

2007 utnämndes Dave Smith till Disney Legend, och verkade som konsult på företaget även efter att han pensionerats.