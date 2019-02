Första "Frost 2"-trailern är här

Anna, Elsa, Kristoffer, Sven och Olaf återvänder till hösten - och ger sig ut på äventyr i ett höstfärgat skogslandskap. Det står klart när Disney nu har släppt den första teaser-trailern för "Frost 2", uppföljaren till den omåttligt populära animerade familjefilmen "Frost" från 2013.

I den 2 minuter långa, och ganska kryptiska, trailern ses bland annat en bestämd Elsa som gång på gång försöker springa ut i havet.

För regin står än en gång Jennifer Lee och Chris Buck som vann en Oscar för bästa animerade film för "Frost" 2014. Även låtskrivarna Kristen Anderson-Lopez och Robert Lopez, som belönades med en gyllene statyett för låten "Let it go", är med igen.

"Frost 2" har svensk premiär på bio den 25 december.