"Frost 2"-trailer slår rekord

Den första trailern till "Frost 2" sågs 116,4 miljoner gånger de första 24 timmarna - rekord för en animerad trailer, enligt Hollywood reporter.

Den slog därmed en trailer till "Superhjältarna 2", en annan efterlängtad uppföljare som sågs 113,6 miljoner gånger första dygnet.

I trailern till "Frost 2" återser vi karaktärerna Anna, Elsa, Kristoffer, Sven och Olaf. Den här gången verkar äventyret äga rum i ett något varmare landskap än sist.

Succéfilmen "Frost" från 2013 kammade hem två Oscars och spelade in över en miljard dollar på bio. Dessutom gjorde filmen att isblåa prinsessklänningar hamnade högst upp på många barns önskelistor och titelspåret "Let it go" nynnades av både stora och små, långt efter det att filmen gått ner från biograferna.

"Frost 2" har svensk premiär på bio den 25 december.