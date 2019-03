Gaffatejpens fader är död

Oscarsvinnaren och gaffatejpens fader Ross Lowell har gått ur tiden, skriver The Hollywood Reporter.

Lowell arbetade med ljusteknik på filminspelningar och det var just efter att ha stött på ljussättningsproblem under arbetet med dokumentärfilmen "The delinquents: The highfields story" (1959) som han uppfann gaffatejpen. Han ville skapa en tejp att montera lampor med, som var stark, värmetålig och inte lämnade några spår efter sig.

1980 fick Lowell en Oscar för sitt arbete med ljusteknik för film. Samma år nominerades han till priset för bästa kortfilm tillsammans med sin fru Carol Lowell, för "Oh brother, my brother".

Ross Lowell gick bort den 10 januari i år, 92 år gammal.