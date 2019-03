"Game of thrones"-stjärnan nära att dö

Skådespelaren Emilia Clarke, som spelar Daenarys Targaryen i HBO-serien "Game of thrones", var nära att dö av en hjärnblödning efter första säsongen.

Stjärnan berättar i en intervju med The New Yorker om hur hon, efter att ha svimmat på gymmet under ett träningspass, fick åka till sjukhus i illfart för att omedelbart opereras. Hon var tillräckligt frisk för att lämna sjukhuset redan en månad efter operationen, och hon återvände till jobbet för att spela in andra säsongen av "Game of thrones" bara några veckor senare.

Men efter säsong tre drabbades hon återigen av en hjärnblödning och fick göra ytterligare en livshotande akut operation. Emilia Clarke blev kvar på sjukhuset i en månad och kämpade under sjukhusvistelsen mot panikångestattacker, säger hon till The New Yorker. Nu menar dock stjärnan att hon är helt återställd.

Åttonde och sista säsongen av "Game of thrones" börjar sändas på HBO Nordic och C More den 15 april.