Gibson regisserar ny krigsfilm

Mel Gibson regisserar en ny film om andra världskriget, rapporterar Hollywood Reporter. Filmen är hans första stora jobb sedan han Oscarsnominerades för "Hacksaw Ridge" 2016.

"Destroyer" baseras på John Wukovits bok â??Hell from the heavens" om 22 stycken kamikazeattacker på det amerikanska skeppet USS Laffey under slaget om Okinawa i april 1945.

Rosalind Ross, Gibsons flickvän, har skrivit manus.

"Hacksaw Ridge" handlar också om till striderna på Okinawa, och är baserad på den sanna berättelsen om vapenvägraren och sjukvårdaren Desmond Doss.