Gitarristen Kaki King till Sverige

Den amerikanska gitarristen Kaki King kommer till årets upplaga av Uppsala internationella gitarrfestival. King släppte sitt senaste album "The neck is a bridge to the body" 2015 och är känd för sitt jazzinfluerade gitarrspel och energiska konserter. Hon nominerades även till en Golden Globe för musiken till Sean Penns film "Into the wild (2007).

Uppsala gitarrfestival äger rum den 10-14 oktober. Bland de artister som är klara sedan tidigare finns José González, Egberto Gismonti och Al Di Meola.