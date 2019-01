Grants vädjan: Återlämna mitt manus

Hugh Grant har haft inbrott och vänder sig till Twitter för hjälp. Någon eller några tog sig in i Grants bil i natt och kom över en väska med viktiga dokument, bland annat ett manus. Nu hoppas den brittiske filmstjärnan att någon ska veta vilka tjuvarna är.

"Om någon mot förmodan skulle veta vem som bröt sig in i min bil och stal min väska, snälla försök övertala dem att åtminstone lämna tillbaka manuset", skriver Grant på Twitter.

Han konstaterar också att manuset innehåller "flera veckors anteckningar och idéer", och att tjuvarna även troligtvis stulit sjukvårdsdokument som handlar om hans barn.

Vilket manus det rör sig om är oklart, men det är inte omöjligt att det är manuset till kommande HBO-serien "The undoing", där Grant spelar mot bland andra Nicole Kidman. Men det kan också handla om Guy Ritchies nya kriminaldrama "Toff guys", som spelas in just nu och där Grant är med.