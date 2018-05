Guns N' Roses raderar låt efter rasismkritik

Hela 31 år efter att Guns N' Roses släppte sitt debutalbum "Appetite for destruction" ges plattan nu ut på nytt - i en uppdaterad version.

Men den här gången har låten "One in a million" tagits bort från albumet på grund av dess homofobiska och rasistiska låttext, skriver The Guardian.

Kritiken riktas bland annat mot en textfras som lyder "Immigrants and faggots, they make no sense to me".

– Jag ångrar inte att vi gjorde "One in a million", men jag ångrar det vi upplevt på grund av låten och sättet folk har uppfattat våra personliga känslor på, har gitarristen Slash tidigare sagt om kritiken.

Även Axl Rose har tidigare uttalat sig om låttexten som enligt sångaren skrevs efter "dåliga erfarenheter av homosexuella och svarta".

Guns N' Roses har inte kommenterat det senaste beslutet att ta bort låten från nyutgåvan. Den 21 juli spelar det amerikanska rockbandet på Ullevi i Göteborg.