Han är finländaren i Chewbacca-dräkten

Han gjorde sitt första inhopp i "Star wars"-sagan i "The force awakens", då Peter Mayhew, som spelade Chewbacca, fått problem med sitt knä. Joonas gjorde filmens stunttrick.

Han var sedan "Chewie" i "The last jedi" och är det åter i "Solo", som visas Cannes under tisdagen. "Solo" är en "prequel" och handlar bland annat om hur en ung Han Solo möter Chewbacca - men eftersom en wookiee kan bli 400 år gammal ser han likadan ut här som i de andra filmerna.

– Enda skillnaden är väl att han har det tufft när vi möter honom i "Solo". Han är inte i den bästa av situationer, säger Joonas, som inte släpper på några hemligheter om vad som händer i filmen.

– Jag tycker om att allt är hemligt. När jag gjorde "The force awakens" sa jag inget ens till min flickvän.

Basketspelare

Han kommer från Helsingfors och flyttade till USA för att spela basket för Penn State University och för att söka en framtid inom filmen eller nöjesindustrin. Genombrottet kom när man för "The last jedi" letade efter en ny Chewbacca bland skandinaviska basketspelare i USA.

– Att man letade bland skandinaver berodde på att man ville ha någon som var lång och som hade blå ögon. De ville inte ha någon som använde blå kontaktlinser, det skulle vara äkta. Och det gjorde att valet föll på mig.

– Att plötsligt få jobba med min barndoms hjältar, som Harrison Ford och Carrie Fisher och Mark Hamill, jag kunde knappt tro att det var sant!

Fler filmer väntar

Nu väntar han på att det ska göras fler "Star Wars"-filmer (han har kontrakt på fler). Han har flyttat tillbaka till Helsingfors, där han och hans fästmö har fått en son som nu är tre månader gammal.

– Samtidigt har jag börjat lansera min egen Youtube-kanal, där jag ska kunna visa mina egna videor, säger han.

"Solo: A Star Wars story" får svensk biopremiär den 23 maj.