Hathaway får roll som storhäxa

Skådespelerskan Anne Hathaway kommer att spela rollen som storhäxa i en nyinspelning av Roald Dahls bok "Häxorna" från 1973, rapporterar Variety. Hathaway kommer härnäst att synas i Netflixdramat "The last thing he wanted", där hon spelar en journalist som säger upp sig för att bli vapenhandlare.(TT)