Hill firar gamla succéskivan med turné

Lauryn Hill ger sig ut på turné 20 år efter släppet av solodebuten "The miseducation of Lauryn Hill", skriver Variety.

"Den här skivan var summan av de flesta, om inte alla, av de mest hoppfulla och positiva känslor som jag hade upplevt då", skriver den amerikanska r'n'b-stjärnan i ett uttalande, och tillägger:

"Jag hoppas att kärleken och energin som genomsyrade det här verket kan fortsätta att inspirera till förändring, med kärlek och optimism vid rodret".

Turnédatum finns för Nordamerika, med start den 5 juli, medan datum för konserter utanför Nordamerika kommer senare.

Lauryn Hill slog igenom med hiphopgruppen The Fugees under 1990-talet, och släppte sedan den hyllade soloskivan "The miseducation of Lauryn Hill" 1998.