Historiska priser på Creative Arts Emmy-galan

Det delades ut flera Emmy-historiska priser under Creative Arts Emmy-galan i USA, natten till söndag svensk tid, enligt Hollywood Reporter. Tidningen skriver att det var första gången som samtliga gästrollspriser gick till svarta skådespelare, och i kategorin för stuntkoordination i en komediserie var det för första gången en kvinna som gick hem med priset.

Totalt delades fyra utmärkelser ut i olika kategorier för gästroller. Samira Wiley tilldelades pris för sin roll som Moira i "The handmaid's tale", Tiffany Haddish för sitt programledarskap i "Saturday night live", Katt Williams för sin roll i "Atlanta" och Ron Cephas Jones fick en statyett för "This is us".

Vad gäller stuntpriset så gick det till Shauna Duggins för hennes arbete med "Glow".

På Creative Arts Emmy-galan delas utmärkelser för bland annat bästa gästroller och olika "bakom kulisserna"-priser ut. Den stora Emmygalan äger rum först natten till den 18 september svensk tid.