Hon intervjuar Obama i Globen

Den amerikanska komikern Phoebe Robinson ska leda samtalet med Michelle Obama när hon kommer till Globen den 10 april, meddelar Live Nation.

Phoebe Robinson är ståuppkomiker baserad i New York. Hon är även skådespelare, bästsäljande författare och en del av den populära podden "2 dope queens".

Samtalet är en del av turnén "Becoming: An intimate conversation with Michelle Obama", där USA:s förra första dam delar med sig av såväl offentliga som privata erfarenheter.

Turnén gör även ytterligare två stopp i Norden: Köpenhamn den 9 april och Oslo den 11 april.