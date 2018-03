Inget pris till "Last man in Aleppo"

"Last man in Aleppo" var nominerad som bästa dokumentär på Oscarsgalan, men priset gick i stället till dopningsdokumentären "Icarus". Den syriske filmaren Ali Alibrahim har varit med och skrivit manus till och faktagranskat "Last man in Aleppo" och bor i Jönköping, rapporterar Värnamo Nyheter.(TT)