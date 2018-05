Ingrosso och Sandman gör turné - och podd

De har känt varandra sedan de spelade i "Singin' in the rain" när de var åtta och nio år gamla. Men det är först under det senaste året och med pressen båda haft på sig under Melodifestivalen, där Benjamin Ingrosso som bekant vann och Felix Sandman slutade tvåa, som de har kommit varandra riktigt nära.

Nyligen släppte de singeln "Tror du att han bryr sig" tillsammans och nu väntar en turné med 21 stopp samtidigt som podden "Livets liv" ser dagens ljus på Spotify.

– Vi vill ge publiken det bästa av två världar. Vi kommer att göra våra egna shower, har en låt vi gjort tillsammans och så är det kul att åka på turné med en polare. Vi är brorsor liksom, säger Felix.

– Vi kommer inte heller bara prata om vår vardag i podden, utan om vad som händer "behind the scenes", fyller Benjamin i.

Inte rivaler

När Benjamin Ingrosso vann Melodifestivalen var Felix Sandman den första att uttrycka sina gratulationer, trots att han var den som fick nöja sig med andraplatsen. Hela tiden har de två bedyrat att de är vänner - inte rivaler.

– Vi blev båda i princip lika glada. Jag älskade att se Benjamin i Eurovision. Sedan har han fått lite fler följare än jag på Instagram så det kan man ju vara lite avundsjuk på, men jag är glad för hans skull och kunde inte vara mer nöjd med responsen jag fick på min debut, säger Felix.

"Krossade mig"

Hans "Every single day" gick upp som etta på singellistan efter finalen. Något Benjamin är snabb med att påpeka var en högre placering än "Dance you off", som blev sjua samma vecka.

– Felix krossade mig när det kommer till att göra debut. Och jag har faktiskt börjat förlora följare på Instagram nu, säger han.

Turnén startar i Norrköping den 6 oktober och podden får premiär "inom kort".