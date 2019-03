Ingrosso släpper cover: Känns så jävla fett

I serien Spotify Singles får etablerade artister välja en valfri låt att göra en cover på. Markus Krunegård har tidigare tolkat Kjell Höglunds klassiker "Genesarets sjö", Lykke Li gjorde en cover på Ushers "U got it bad" och Hov1 tolkade Seinabo Seys "Still".

När det var Benjamin Ingrossos tur att välja var det självklart att han skulle gå tillbaka och gräva i låtskatter från 70- och 80-talen.

– Jag har alltid älskat 70- och 80-talslegendarerna, som George Michael, Julio Iglesias, Toni Braxton och Lionel Richie. Dem har jag alltid sett upp till och haft som inspiration, säger Benjamin Ingrosso.

"Tydlig vision"

Att det blev just Lionel Richie var inte självklart, både "Safe" med George Michael och "Tiny dancer" med Elton John låg högt på listan.

– Det slutade med att jag valde â??All night long" för att jag hade en rätt tydlig vision av hur jag alltid velat höra den i mitt huvud, säger Benjamin Ingrosso.

Han tror också att det är en låt som nästan alla har hört någon gång och som är svår att ogilla.

– Det är en skön positiv låt där man bara sjunger om att alla ska dansa. Mina låtar brukar ofta ha sorgliga budskap så det här blir en väldigt positiv låt, vilket jag har velat släppa ett tag.

– Att få göra just â??All night long" i min tappning känns så jävla fett!

Klubbturné

Benjamin Ingrosso har spelat in låten tillsammans med producenten Hampus Lindvall, som även har arbetat med storheter som Zara Larsson och Icona Pop.

– Vi har gjort mycket grejor ihop och är bra vänner. Det har verkligen varit ett väldigt kul projekt där vi har fått mycket fria händer och kunnat leka i Spotify-studion.

Deras version av "All night long" släpps den 15 mars. Framöver stundar en klubbturné för Benjamin Ingrosso och dessutom ska han spela på Gröna Lund tillsammans med vännen Felix Sandman i sommar.

Efter det är det dags för nästa album och Ingrosso säger sig nästan vara färdig med alla låtar, efter ett produktivt besök i Los Angeles.

– Jag var där i två månader, hade otroligt mycket inspiration och skrev nästan en hel platta.