Jackson och Nicks i rockens Hall of Fame

Janet Jackson och Stevie Nicks ökade antalet kvinnor i amerikanska rockens Hall of Fame när de valdes under en gala i New York på fredagen. Nicks är dessutom första kvinnan någonsin att väljas in två gånger i rockens finrum: Hon är redan invald i egenskap av medlem i bandet Fleetwood Mac.

Invalet av Jackson markerar Hall of Fames strävan att inkludera andra genrer än bara ren rock, eftersom Jackson huvudsakligen är känd för sin r'n'b. Hon är heller inte den första i sin familj att väljas in - sedan tidigare finns såväl Michael Jackson som Jackson Five med.

Andra nya inval är ett gäng britter inom spannet pop till heavy metal: The Cure, Radiohead, Def Leppard och Roxy Music.

En plats i rockens Hall of Fame är en av de mest prestigefyllda utmärkelser en grupp eller sångare kan få, och man kan bara nomineras om det har gått minst 25 år sedan första singeln släpptes. I juryn sitter musikjournalister och övrigt branschfolk.