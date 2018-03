Jaktsimulator oväntad succé för Avalanche

"The hunter" är en udda fågel på spelhimlen. Det kan i och för sig klassas som en förstapersonsskjutare - men helt befriat från explosioner, biljakter och adrenalinstinn action. I stället är det skogspromenader och fågelkvitter som spelaren möts av i de vidsträckta naturområdena. Spelet finns i två varianter, en gratisversion till PC som kallas "Classic", och den upputsade och mer tillgängliga "The hunter: Call of the wild" som släpptes förra året, även till konsol.

Det är inte spel för alla, vilket recensentkåren - som varit splittrad i sina omdömen - konstaterat. Men de som fastnar kan tillbringa hundratals timmar med spelen.

– När jag spelade det första gången tänkte jag: "Det här är så annorlunda". Det är nästan tråkigt, säger Phil Strecker vid Expansive World, svenska Avalanche Studios dotterbolag.

Det som fängslar är enligt honom balansen mellan det lugna - att hitta djurspåren och tyst och dolt följa dem, och det pulshöjande ögonblicket när spelaren till slut få syn på djuret.

– Det är då spänningen uppstår. Det finns väldigt lite utrymme för fel. Tålamod är väldigt viktigt. När du väl tar skottet är det viktigt att andas in, och placera det rätt så att djuret inte lider, säger Strecker.

Så görs djuren

I en jaktsimulator är djuren viktiga. Cecilia Eriksson har skapat ett antal av dem. På hennes skrivbord finns ett stort anatomilexikon, som är ett viktigt redskap tillsammans med bildgooglande.

– Det är ungefär som att skulptera i lera, säger hon och visar hur en boll i datorprogrammet Z Brush skulpteras till att efter några dagars arbete bli ett färdigt djur.

Nästa steg är att ge djuren ett digitalt skelett, en så kallad rigg. Därefter är det dags att ge liv åt dem.

– Vi tittar mycket på videor, och strävar efter att det ska bli så realistiskt som möjligt. Man får skriva ner en lista på allt som man tror kan behövas för djuret, säger animatören Josefine Forsell.

Blev riktig jägare

Dels gör djuren olika saker - går, travar, springer, äter, vilar och dricker. Dels reagerar de om de ser, hör eller känner doften av spelaren. Ett helt rörelsemönster för ett slags djur kan ta två-tre månader att slutföra.

– Om djuret hört något kanske det står upp och lyssnar, eller har det blivit skrämt - hur reagerar det då? Hjorten kan exempelvis stå och stampa. Det är alla möjliga beteenden, säger Forsell.

Pim Holfve är vd för Avalanche Studios. Han anställdes av företaget för sex år sedan för att ta hand om Expansive Worlds, som några år tidigare släppt "The hunter: Classic".

– Då upptäckte jag att ingen jagade. Ingen hade ens skjutit med vapen. Jag tänkte att någon måste skaffa en jägarexamen, så jag började plugga och skjuta, säger han och tillägger att han till och med blivit skjutledare.

När han från början hörde talas om spelet tyckte han att det lät "skitdumt", men efter att ha spelat i tre timmar - när han hade tänkt testa det i 20 minuter - förstod han att det var något han ville jobba med.

Oväntat starka siffror

När "Call of the wild" släpptes förra året slog det alla förväntningar. Holfve är försiktig med siffror, men säger att det har sålt dubbelt så bra som förväntat, och spelet rapporteras vara en av de 100 mest sålda titlarna via nedladdningstjänsten Steam 2017.

– Det fanns fler jaktintresserade än vad vi trodde. Framför allt har Kina varit intresserat. Vi hade inga förväntningar alls där, säger Holfve.

Han tror att en orsak är att spelet upplevs som exotiskt, som en sorts virtuell turism. I dag jobbar 35-40 personer på företaget med både det ursprungliga "The hunter" och "Call of the wild". Planen är att fortsätta att expandera spelserien.

– Den har gått från att vara en oansenlig del av koncernens verksamhet och omsättning till att vara en vital del, säger Holfve.